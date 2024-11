Esame di inglese per l'Inter, Dea a testa alta in Germania: e Psg-Atletico...

Inter e Arsenal si sfidano stasera al Meazza nell’ambito della 4ª giornata del girone unico di Champions League . Sette punti a testa e zero gol subìti: le due squadre stanno legittimando l’ambizione di chiudere questa fase tra le prime otto. L’Arsenal ha pareggiato 0-0 al debutto contro l’Atalanta, quarta trasferta di fila in Italia, in Champions League, senza gol segnati per i Gunners. Secondo SisalTipster l’Arsenal che non segna a San Siro è un’ipotesi al 31%. Due precedenti , nella Champions League edizione 2003/2004, terminati con una larga vittoria centrata dallla squadra impegnata in trasferta. Gara che si preannuncia equilibrata: vittoria nerazzurra al 36% e successo inglese al 34%. L’Arsenal ha segnato tre reti finora, tutte nel primo tempo. L’Inter lo ha confermato anche di recente in Serie A, nella ripresa sa cambiare marcia. Al 32% l’ipotesi che i nerazzurri possano vincere i secondi 45 minuti di gioco. Con 7 ammonizioni ricevute in totale, 4 dall’Inter e 3 dall’Arsenal, è opportuno definire “corrette” le due squadre. Inglesi accreditati di un 44% di chances di ricevere più cartellini rispetto all’Inter. E se il nervosismo costasse un giallo agli allenatori ? Sia per Inzaghi che per Arteta l’ammonizione si attesta sul 18%. Notte da Toro. Lautaro Martinez, marcatore al 26% , cerca il suo secondo gol nel torneo dopo quello (segnato da subentrato) alla Stella Rossa. Calhanoglu è tornato e se c’è un rigore per l’Inter l’incaricato non può che essere lui. Il turco che esulta per un gol agli inglesi è una possibilità al 15%. Qualora prendesse parte al match, Thomas Partey dovrebbe incrociare Federico Dimarco: un brutto cliente. Un giallo al ghanese è proposto al 24%. Inzaghi dovrà trovare le opportune contromisure per arginare le scorribande di Saka : gol o assist al 36% .

Stoccarda-Atalanta, che sfida tra El Bilal Touré e Lookman

Trasferta insidiosa per l’Atalanta di Gasperini, al suo quarto euro-impegno, in casa dello Stoccarda. Il bottino dei tedeschi è di 4 punti contro i 5 della Dea, non sufficiente in un caso e nell’altro per accedere agli ottavi di Champions senza passare per i playoff. Si gioca per vincere, il che dovrebbe favorire lo spettacolo.

I bergamaschi hanno un dolcissimo ricordo dell’ultimo incrocio con un club tedesco: 3-0 al Bayer Leverkusen, con tripletta di Lookman, ed Europa League in bacheca. Lo Stoccarda dal canto suo ha vinto con merito contro la Juventus. Secondo gli esperti SisalTipster sarà successo tedesco al 35%, l’Atalanta è data al 40% mentre il pareggio si attesta sul 25%.

Partita che si preannuncia frizzante, almeno due reti già nella prima frazione sono al 42%. Ben 29 tiri in porta fin qui per i tedeschi contro le sole 14 conclusioni indirizzate verso lo specchio di marca bergamasca. Una di queste arriverà tramite calcio di rigore? Opzione al 33%. El Bilal Tourè, passato in estate dall’Atalanta allo Stoccarda (ma con futuro ancora da definire), ha giustiziato la Juventus allo Stadium. Un gol del maliano alla “sua” Atalanta è al 30% mentre sono fissate al 33% le possibilità di veder esultare un altro calciatore africano, stavolta sponda bergamasca: Ademola Lookman.

Luis Enrique-Simeone, scintille a Parigi

Qualificazione tutta da costruire per Psg e Atletico Madrid (rispettivamente quattro e tre punti in classifica), che per la prima volta in partite ufficiali si affrontano questa sera al Parco dei Principi. La sfida tra gli allenatori Luis Enrique e Simeone dà ancora più sapore ad una sfida di per sè molto gustosa. Per gli spagnoli tanti brividi e poche gioie, alla luce del tracollo in casa del Benfica (0-4) e dell’harakiri casalingo con il Lille. La vittoria in rimonta sul Lipsia non basta per portare i pronostici dalla parte di Simeone.

Secondo SisalTipster è favorito il Psg, al 55%, contro il 20% di chances di veder trionfare l’Atletico Madrid.

Partita che si preannuncia tattica e nervosa, un’espulsione è data al 24%. Si attesta sul 57% la possibilità che la squadra di Simeone prevalga nel conteggio dei cartellini, ambito in cui è nettamente “davanti” rispetto ai francesi: 11 a 3. Aria di derby di Madrid per Asensio. Una rete dell’ex Real Madrid in qualsiasi momento del match è al 24%. Simeone si aggrappa alla classe di Antoine Griezmann, gol o assist al 30%, per colpire al cuore la corazzata parigina. Occhio ai rigori. L’ipotesi che il Psg possa beneficiare di un penalty viaggia al 22%, contro il 13% di cui sono accreditati gli spagnoli. Nel calcio di oggi sono sempre più frequenti i “ribaltoni”. Tradotto, una squadra si trova in svantaggio ma poi vince l’incontro. L’ipotesi che possa verificarsi un simile evento in Psg-Atletico Madrid si trova al 15%.

Bayern-Benfica, precedenti a senso unico

Il nuovo format della Champions mette in difficoltà anche mostri sacri come il Bayern. Tre punti in tre partite per i tedeschi, che dopo il 9-2 alla Dinamo Zagabria sono stati riportati sulla terra da Aston Villa e Barcellona. Veleggia a quota 6 il Benfica che però è reduce dal ko interno col Feyenoord. In più, nei precedenti col Bayern il bilancio fa rima con “monologo bavarese”. Possibile dunque un successo dei tedeschi e almeno tre segnature complessive (capitato in 7 dei 12 confronti totali dove il Bayern è imbattuto, 9 vittorie e 3 pareggi), scenario al 51% per SisalTipster. Bayern che domina nella statistica sui calci d’angolo a favore, finora 28 contro gli 11 del Benfica. Almeno 10 corner in partita è un’ipotesi al 48%. Rosa profonda quella del Bayern per cui è possibile che un sostituto possa incidere con un gol: al 40%. Uno come Harry Kane può vincere da solo partite come questa, una sua doppietta è al 23%.

Nel Benfica si parla turco, Akturkoglu protagonista con gol o assist è al 23%. Occhio anche alle soluzioni da lontano, un gol da fuori area all’Allianz Arena è dato al 33%.

Bruges-Aston Villa, Emery vuole mettere la quarta

Non chiamatela sorpresa. L’Aston Villa, tre vittorie su tre in questa edizione del torneo, fa sul serio sotto la guida dell’uomo di coppa, Unai Emery. Gli inglesi puntano al “poker” di successi al Jan Breydel Stadion di Bruges, contro una squadra che ha subìto tre gol da Borussia Dortmund e Milan (un solo successo, a spese dello Sturm Graz). Prima di cadere sotto i colpi del Tottenham, nell’ultima di campionato, i Villans in trasferta avevano collezionato cinque vittorie e un pareggio. Un blitz in Belgio vale un 44% per SisalTipster, si scende drasticamente al 29% per un eventuale exploit del Bruges. In trasferta finora l’Aston Villa ha sempre offerto prestazioni divertenti, con almeno tre gol: uno scenario visto al 54%. L’Aston Villa ha tante frecce per far male ai belgi, una di queste è la punta colombiana Duran: marcatore al 28%.

Nelle fila del Bruges occhi puntati sull’ex Bologna Skov Olsen, in gol al 23%. Quattro gare di fila senza segnare sono tante per uno come Ollie Watkins. L’attaccante dei Villans che sblocca la sfida è un’ipotesi al 19%.