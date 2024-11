Conference ed Europa League, l'analisi dei match delle italiane... e non solo

La Lazio di Marco Baroni sfida all’Olimpico una grande del calcio europeo. I biancocelesti ospitano il Porto , mai battuto nei quattro precedenti in Europa League : due successi lusitani e altrettanti pareggi, entrambi all’Olimpico. I “Dragoni” nei loro ultimi 12 viaggi in Italia hanno vinto solo... contro la Roma, ad agosto 2016. La Lazio che sfata il tabù Porto secondo gli esperti SisalTipster è un’ipotesi al 37%, con gli ospiti vittoriosi al 34%. Il terzo pari di fila all’Olimpico tra le due formazioni è invece al 29%. Sei successi di fila per il Porto, otto nelle ultime nove per la Lazio: il ritratto della salute. Fiducia ai rispettivi attacchi, con almeno un gol per parte visto al 56% . Chances al 34% di vedere almeno due reti già nel primo tempo: un film che con il Porto in campo si è già visto contro Bodo Glimt e Manchester United. Occhio ai legni colpiti , è al 50% la possibilità che in Lazio-Porto almeno una delle due squadre centrerà palo o traversa. Nelle fila del Porto il pericolo numero uno, per la retroguardia biancoceleste, è Samu Omorodion . Ovvero, il giocatore che in questa edizione del torneo ha effettuato più tiri nello specchio della porta (7) facendo festa in 4 occasioni. Un sigillo del talentuoso ventenne è proposto al 30%, al 33% invece un gol del sempre positivo Taty Castellanos . Otto assist in stagione parlano per lui. Nuno Tavares è l’eccellenza in materia, tanto che il nono passaggio vincente dello stantuffo di Baroni figura al 20%.

Roma, zero vittorie nelle ultime 11 trasferte

Sei pareggi e cinque sconfitte nelle ultime undici trasferte, tra campionato ed Europa League. Bilancio horror per la Roma versione esterna, l’ultimo blitz capitolino risale allo scorso 25 aprile, 2-1 all’Udinese. Per interrompere l’astinenza la squadra di Juric è chiamata a battere l’Union Saint-Gilloise, che nelle prime tre giornate ha ottenuto un solo punto e segnato un solo gol. La divisione della posta secondo SisalTipster è al 30%, con la Roma di poco avanti (38%) rispetto ai belgi (32%) per la vittoria finale. A Verona la Roma è tornata a segnare almeno due gol: non le capitava da maggio, nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi a segno almeno due volte a Bruxelles è un’ipotesi al 39%. Importante sfruttare i calci da fermo per stappare la gara: al 15% l’ipotesi che la prima rete del match venga messa a segno con un colpo di testa. Contro il Verona lampi e sprechi firmati Soulé, marcatore al 23%. Juric si aspetta giocate importanti da Tommaso Baldanzi, gol o assist al 26%, tra i più positivi contro la Dinamo Kiev. Sponda belga sono già due i cartellini gialli rimediati da Burgess in tre euro-sfide. Un’altra sanzione disciplinare comminata al roccioso difensore del Saint-Gilloise è valutata al 30%.

Tottenham a punteggio pieno. Galatasaray, l’attacco fa paura

Il Tottenham sta legittimando sul campo il suo “status” di favorito per la vittoria dell’Europa League. Tre vittorie su tre e primato in classifica, condiviso con Lazio e Anderlecht. Di contro c’è la capolista del campionato turco, quel Galatasaray imbattuto da 11 partite (9 vittorie e 2 pareggi) e che nel periodo considerato ha messo a segno almeno 2 reti in ben 10 occasioni. Il fattore campo dà un piccolo vantaggio ai turchi, di poco favoriti per la vittoria: al 40% per gli esperti SisalTipster, il Tottenham è al 35%. Gli inglesi hanno pareggiato a inizio stagione col Leicester, poi 10 vittorie e 4 sconfitte. La divisione della posta in questa sfida è al 25%. Occhi puntati sui penalty: che ne avrà uno il Galatasaray è al 17%, il Tottenham è accreditato di un 16%. Tanta ex Serie A nelle fila dei turchi. Osimhen, gol al 44%, e Icardi, marcatore al 43%, solo per citare un paio di giocatori accreditati a lasciare il segno. Sponda Tottenham l’ex Juve Kulusevski ha nelle corde un assist: al 26%. Solanke, dopo la doppietta all’Aston Villa, sembra sempre più a suo agio nell’universo Spurs. Una marcatura dell’ex Bournemouth è data al 33%.

Man Utd a caccia di un successo che in Europa manca da sei gare

Dopo tre pareggi di fila contro Twente, Porto e Fenerbahce il Manchester United vuole festeggiare la prima euro-vittoria. I Red Devils sono a secco di successi in Europa da 6 partite, se toccassero quota 7 farebbero registrare la loro serie negativa più lunga di sempre. All’Old Trafford arriva il Paok, che ha mosso la classifica col punticino (2-2) strappato in extremis al Plzen. Match da vincere per gli uomini al momento guidati da van Nistelrooy. SisalTipster dà agli inglesi un sostanzioso 76% di possibilità di vittoria, solo un 9% di chances per il colpaccio dei greci a Manchester. Probabile che sia degli inglesi l’ultimo gol del match, l’ipotesi viaggia al 76%. Nella sfida contro il Fenerbahce lo United è rimasto a galla grazie ai miracoli dell’ex portiere interista Onana. Al 49% la possibilità che il Paok non segni all’Old Trafford. Nelle ultime due partite europee dei greci c’è stata un’espulsione: un rosso al “Teatro dei sogni” si trova al 20%. Tre gol nelle ultime due partite di Premier League per Bruno Fernandes: gol o assist del fantasista portoghese al 48%.

I viola sfidano l’Apoel, occhio al primo tempo

La Fiorentina non ha mai giocato contro club ciprioti. Avrà modo di “rifarsi” nei prossimi turni di Conference League, visto che ne affronterà due in rapida successione: prima l’Apoel, poi il Paphos.

La Viola sbarca nel Mediterraneo col vento in poppa: otto vittorie e un pareggio nelle ultime nove partite. Il club di Nicosia non ha argomenti altrettanto validi con cui replicare: pareggio con lo Shamrock, ko interno contro i bosniaci del Borac. La Fiorentina di recente ha dimostrato di saper vincere anche soffrendo e, per SisalTipster, un’affermazione in terra cipriota è data al 61% a fronte di un 22% previsto per l’Apoel.

Nelle due precedenti partite di coppa i toscani non hanno mai segnato nel primo tempo mentre l’Apoel, in casa, non subisce gol da inizio settembre. La Fiorentina che festeggia una rete nei primi 45 minuti è un’opzione stimata al 53%. La possibilità che la squadra di Palladino vada a segno due o tre volte si trova al 59%: l’ultima volta è successo contro il Milan, lo scorso 6 ottobre. Episodio dubbio in partita? Nessun problema, c’è il Var; al 31% l’ipotesi che il monitor venga utilizzato almeno una volta dall’arbitro. Palladino potrebbe dare ancora spazio agli “uomini di coppa”, Ikoné e Sottil. Il primo ha siglato una doppietta contro il San Gallo, al 36% le chances di vederlo segnare oppure mandare in rete un suo compagno. Al 33%, invece, gol o assist per Riccardo Sottil che in questo torneo ancora deve incidere.