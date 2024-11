Pronostico Union Berlino-Friburgo, Under 2,5 oppure Over? Ecco le quote

Vincere per portarsi momentaneamente al terzo posto in classifica. Prospettiva intrigante per Union Berlino e Friburgo , le protagoniste dell'anticipo della 10ª giornata di Bundesliga .

Obiettivo terzo posto

Squadra che segna e subisce poco l'Union Berlino, terza miglior difesa del massimo campionato tedesco. Occhio al dato: è rimasta l'unica a non aver ancora fatto registrare l'Under 3,5. Numeri che tendono "al ribasso" e che evidentemente incidono sulle valutazioni dei bookmaker. L'Under 2,5, a 1.64 per Cplay e Betsson, 1.63 per Planetwin, è ritenuto più probabile rispetto all'Over che figura a 2.10 sulle lavagne di Sisal, Goldbet e Lottomatica. Il Friburgo in trasferta ha due vittorie e due sconfitte all'attivo, queste ultime però sono arrivate contro le prime due della classe, Bayern e Lipsia.

Come detto il terzo posto fa gola ad entrambe, che in questa sfida potrebbero andare a segno almeno una volta. Per chi ritiene possibile l'esito Goal, l'offerta di Cplay è pari a 1.88, su William Hill si scende a 1.85 e su Zona Gioco a 1.80.