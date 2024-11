Serie A, pronostico Lecce-Empoli: quote e statistiche del match

La 12ª giornata di Serie A prosegue al “Via del Mare” di Lecce. La compagine salentina, ultima in classifica con soltanto 8 punti conquistati in 11 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte), si appresta a ricevere un Empoli che la scorsa settimana ha battuto il Como per 1-0.