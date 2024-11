Juve-Toro, Gollo-Predictor svela i 4 risultati più probabili: equilibrio e sorprese

I 4 risultati esatti più probabili per l’intelligenza artificiale Gollo-Predictor sono 1-1 / 1-0 / 2-1 / 0-1 con Multigoal totale atteso 1-3: per la Juve 1-2, per il Torino 0-1

Gollo-Predictor non solo dispone di migliaia di dati statistici sulle squadre e sui calciatori ma è guidato da percorsi logici suggeriti dai maggiori esperti in materia di pronostici e quote.

Su https://tuttosport.fun/algoritmo-del-gol/juventus-torino-20241109-serie-a-2045 c’è la Scheda completa del match con un articolo scritto proprio dall’intelligenza artificiale.

Cliccate nel TAB “Previsioni” per avere gli Expected del match: goal, cartellini, tiri, falli, possesso palla ma è cliccando su Squadre che possiamo avere una radiografia del match e scoprire chicche e dritte che senza Schede richiederebbero ore di applicazione a caccia dei dati.

La Juve in casa non ha mai perso ma ha anche vinto molto poco: 2 vittorie e 4 pareggi con 7 goal fatti (1,17 a partita) e 3 subiti (0,5 a partita).

La quota del segno 1 è mediamente a 1,58 ma se guardiamo attraverso la scheda di Gollo possiamo ben dire che la vittoria dei bianconeri è meno scontata di quanto non racconti la quota.

Infatti, se la Juve è 8° nel rendimento in casa, il Torino è 9° in quello fuori casa con 2 vinte, 1 pareggiata e 3 perse: il Toro ha segnato 10 goal fuori casa (1,67 a partita) e ne ha presi 11 (1,83 a partita).

Insomma, il Toro segna fuori casa più di quanto non faccia la Juve in casa!!! Grazie a Gollo-Predictor questa “dritta” si può leggere facilmente col TAB “Squadre” che contiene tutte le statistiche a confronto delle due contendenti.

Certo, il Toro di Goal ne prende quasi 2,00 a partita fuori casa mentre la Juve appena mezzo in casa.

L’analisi dello STATO di Forma ci racconta di un Torino ultimo in classifica nelle ultime 6 con 1 sola vittoria e 5 sconfitte e di una Juve che è in media punti ma con molti più goal fatti e subiti rispetto a quella che era la sua media sino a 6 partite fa.

La Juve prende il 134% di goal in più ma, in casa, ne realizza anche l’85% in più rispetto a prima. Il Toro ha smesso di segnare e d’altronde è facile immaginare il perché dopo l’infortunio grave di Zapata e quello più leggero di Adams.

Attenzione anche al confronto PRIMO TEMPO Casa/Fuori: le statistiche e l’algoritmo ci dicono che sarà una partenza col freno a mano tirato: la Juve su 6 partite ha collezionato 9 punti con 4 goal fatti ( 0,67 a partita) e 2 subiti (0,33) mentre il Toro ha ottenuto 8 punti con 5 goal fatti e 5 subiti (0,83 a partita).

Il pronostico? Under 1.5 Primo Tempo + Over 0,5 2° Tempo, mediamente a 1,70 sui bookmakers (https://cplay.it/fwlink/reservation?code=G6TI7).

Potremmo imparare a leggere il match anche lato Falli, Tiri o prestazioni giocatori.

Oggi vediamo invece come leggere i CARTELLINI ATTESI.

La Juve ha ricevuto 20 cartellini contro i 27 del Toro: 1,82 vs 2,45 a partita ma leggendo meglio i dati (per chi può farlo grazie alle schede di Gollo-Predictor: https://tuttosport.fun/algoritmo-del-gol/juventus-torino-20241109-serie-a-2045), vediamo che la Juve ne prende di più quando gioca in casa (2,17 di media) rispetto a quando gioca in trasferta (1,4).

Nel confronto casa/fuori sui cartellini, siamo a 2,17 vs 2,67 il che si sostanzia in 13 gialli ricevuti in casa dalla e 16 dal Torino entrambe in 6 partite disputate rispettivamente in casa e fuori.

L’arbitro Sozza ha una media di 4 gialli per partita di cui 1,5 alla squadra di casa e 2,5 alla squadra ospite.

Gollo ci dice che in questo match siamo tra 4 e 5 cartellini e che non è una cattiva idea giocare il Segno 2 Cartellini che è mediamente a 1,67-1,70 (https://cplay.it/fwlink/reservation?code=KWSOZ).

Infine, un invito a scoprire il Tab Giocatori e quello Formazioni con le Bio di ogni giocatore previsto in campo: si viene a conoscenza in modo rapido ed efficace di info che possono guidare ad un pronostico più intelligente, a volte sorprendente: e se a dare le dritte ai tuoi amici fossi proprio te?