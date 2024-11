Pronostico Liverpool-Aston Villa, Reds davanti al riposo? Occhio alla statistica

Comparazione quote: 1 primo tempo

Per essere certo di andare alla sosta per gli impegni delle nazionali da primo in classifica, il Liverpool è chiamato a fare risultato contro l'Aston Villa. Purtroppo per Emery la sfida di Anfield arriva nel peggior momento della sua squadra, che tra campionato e coppe ha in scia un pareggio e tre sconfitte.

Oltre ai risultati deludenti messi in mostra nel breve periodo, gli ospiti si fanno notare anche per una particolare statistica. In dieci giornate di campionato, non hanno ancora fatto registrare l'1 primo tempo. Un ritardo che, secondo i bookmaker, potrebbe essere azzerato contro il Liverpool. Per Cplay e Bwin l'1 primo tempo vale 1.90 mentre il vantaggio al riposo dei Reds scende a 1.88 su Zona Gioco.