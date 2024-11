Cagliari-Milan, quote e pronostico: sardi in caduta libera ma...

A Monza di misura, dando spettacolo col Real Madrid . In un caso e nell'altro, il Milan ha vinto presentandosi nel migliore dei modi all'appuntamento di Cagliari per la 12ª giornata di Serie A .

Per le quote rossoneri favoriti

I sardi non se la passano bene, hanno tre sconfitte alle spalle e le assenze per squalifica di Adopo e Mina rendono il fardello ancora più pesante. Da tener presente, poi, che in sei delle ultime sette partite il Cagliari ha incassato due reti esatte. Insomma, la squadra di Nicola è in difficoltà ma in partite come questa potrebbe compattarsi per cercare un risultato prezioso per classifica e morale.

Per la vittoria finale tuttavia resta super favorito il Milan, che in campionato non pareggia da sette partite consecutive. Su Cplay e Betsson il 2 rossonero figura a 1.58 mentre per Sisal e Planetwin vale 1.55. L'1 dei sardi è quotato a 5.60 da Begamestar, a 5.50 da Snai e a 5.25 da William Hill.

Curiosità statistica, al Cagliari "manca" il parziale/finale X/2 mentre al Milan l'accoppiata X/X risulta ancora sconosciuta. L'X primo tempo di Cagliari-Milan vale 2.40 per Cplay, 2.30 per William Hill e 2.25 per Bwin.