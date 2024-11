Pronostici Serie A, l'analisi di Venezia-Parma

Allo stadio "Pierluigi Penzo" va in scena il confronto tra il Venezia e il Parma. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco, reduce dalla sconfitta contro l'Inter per 1-0, proverà subito a ritornare sulla retta via. Joel Pohjanpalo e compagni prima di sfidare i nerazzurri avevano fatto registrare una vittoria e un pareggio rispettivamente contro Udinese (3-2) e Monza (2-2). Parma in difficoltà, l'undici gialloblù con 5 pareggi e 4 sconfitte non vince dalla 2ª giornata del torneo.