Pronostici Serie A, quote e statistiche di Juventus-Torino

Il programma della 12ª giornata di Serie A prevede il derby della Mole. All'Allianz Stadium di Torino scendono in campo due squadre che nelle precedenti 11 gare del torneo hanno totalizzato rispettivamente 21 e 14 punti. La compagine posizionata più in alto in classifica è la Juventus di Thiago Motta che con 5 vittorie e 6 pareggi non ha ancora mai perso in campionato. Senza dubbio più altalenante il rendimento dei granata, il Toino di Paolo Vanoli in questa prima parte di stagione ha fatto registrare 4 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte.