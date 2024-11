Serie A, pronostico e statistiche di Roma-Bologna

Allo stadio Olimpico di Roma la squadra allenata da Ivan Juric si appresta a ricevere il Bologna di Vincenzo Italiano. I giallorossi, fermi a quota 13 punti in classifica dopo il ko di Veroma, ospitano una squadra che non ha mai perso nelle ultime 8 giornate del torneo. Riccardo Orsolini e compagni, reduci dall'1-0 ottenuto contro il Lecce, in queste 8 gare hanno fatto registrare 3 successi e 5 pareggi.