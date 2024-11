Serie A, pronostico Monza-Lazio: l'analisi del match

Capolavoro Lazio, Porto battuto in extremis per 2-1 e primo posto consolidato in solitaria nella classifica dell'Europa League. La squadra allenata da Marco Baroni ora torna in modalità campionato. All'U-Power Stadium di Monza ci sono tutti i presupposti per assistere ad un'altra grande prestazione dei biancocelesti.Taty Castellanos e compagni hanno centrato per 9 volte il successo nelle ultime 10 gare ufficiali (5 in Serie A e 4 in Europa League).