Taranto-Audace Cerignola, chi vince? Idee chiare per i bookie

Sono due le sfide che chiudono la 14ª giornata del girone C di Serie C . Allo Iacovone il Taranto sfida l’ Audace Cerignola , che nelle prime 13 giornate ha collezionato 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Pronostico Goal/No Goal

La scorsa settimana il Taranto è andato a vincere a sorpresa in casa dell’Avellino (il “2” pagava ben 20 volte la posta!) ma i 4 punti di penalità inchiodano i pugliesi all’ultimo posto in classifica.

Sarà ancora mister Cazzarò a guidare il Taranto nella sfida contro l’Audace. Curiosità: entrambe hanno fatto registrare il No Goal in 8 delle 13 partite fin qui disputate. I bookmaker ritengono probabile che almeno una delle due non riuscirà a segnare: quota 1.63 su Cplay, 1.58 su Zona Gioco e 1.57 su BetFlag.

Del resto, gli ultimi quattro scontri diretti sono andati in archivio sullo 0-0! Nelle sei partite giocate in casa, il Taranto (cinque gol fatti e altrettanti subìti) ha perso solo contro l’Altamura, poi un successo e ben 4 pareggi. La combo X2+Under 3,5 è un’ipotesi da 1.45 volte la posta.