Pronostico Turris-Altamura, le migliori quote del match del "Liguori"

Luci accese allo stadio “ Liguori ” di Torre del Greco dove si gioca la sfida Turris-Altamura . Le due squadre si sono già sfidate in questo stadio tre mesi fa, in Coppa Italia Serie C : 1-1 al 90’, successo Altamura per 3-1 nei supplementari.

Match sulla carta equilibrato

Media di 1,8 gol a partita con la Turris in campo, con l’Altamura la cifra “sale” a 2,3. Ecco perchè i bookmaker si aspettano due reti al massimo da questa sfida: quota 1.48 su Cplay e Lottomatica, 1.38 su Sisal.

L’Altamura ha trovato il primo pareggio esterno a fine ottobre, 1-1 a Caserta. In precedenza in trasferta aveva centrato tre vittorie, perdendo in altrettante occasioni. Un rendimento dunque altalenante, che rende incerto il pronostico del match.

In questo contesto, sulla carta equilibrato, la sensazione è che pochi episodi (gol) possano risultare decisivi. L’opzione Multigol 1-2, che prevede una o due reti sul tabellino finale, vale 1.83 per Cplay e StarYes, 1.78 per Elabet.