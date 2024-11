Efl Trophy: il pronostico di Stockport-Tranmere

Stockport schiacciasassi nel gruppo 1 dell' EFL Trophy . Gli " Hatters " grazie ai 6 punti conquistati nelle prime due giornate del torneo sono già qualificati per la fase playoff . Al Tranmere invece serve un pareggio per festeggiare il passaggio al turno successivo.

Entrambe a segno

Le due squadre appartengono a due categorie differenti. Lo Stockport è sesto in League One con 24 punti conquistati in 15 partite mentre il Tranmere vanta soltanto 17 punti in 14 giornate di League Two.

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte dei padroni di casa (il segno 1 vale mediamente 1.78 mentre la doppia chance X2 si gioca a 1.90) ma viste le motivazioni delle due compagini in campo non si può escludere almeno una rete della formazione ospite.

Il Goal al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Goldbet e Lottomatica a 1.70 mentre su Bet365 vale 1.80.