Sinner-Fritz, il pronostico: per i bookie vincerà...

Buona la prima per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha piegato in due set De Minau r e concedendo il “bis” contro Fritz , oggi, potrebbe anche staccare il biglietto per le semifinali .

Pronostico Sinner-Fritz: Over 20,5 giochi

Il netto 3-0 rifilato da Jannik all’americano, nella finale degli Us Open, lascia ben sperare. Che Sinner possa vincere l’incontro vale 1.13 per Cplay e Planetwin, 1.12 per Eurobet.

Occhio all’Over 20,5 giochi: a 1.62 per Lottomatica, a 1.60 per Cplay e a 1.57 per Sisal.

L’altro incontro di oggi del gruppo “Nastase” vede Medvedev sulla carta favorito (a 1.70) contro De Minaur. Match che si preannuncia comunque combattuto, il russo è imprevedibile. Si va al terzo set? Un’ipotesi a 2.02.