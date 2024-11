Pronostico Belgio-Italia, Azzurri imbattuti a Bruxelles? Cosa dicono le quote

Lukaku sfida Retegui: quote marcatori e combo

Un traguardo che il tecnico di Certaldo vuole tagliare attraverso il bel gioco, quello che nelle precedenti 4 partite ha prodotto ben 11 reti: nell'ambito della Lega A nessuna nazionale ha segnato di più dell'Italia. Il Belgio all'Olimpico di Roma finì per pareggiare 2-2 un match che, prima dell'espulsione di Pellegrini, non aveva avuto storia. Eppure, col rientro di Lukaku i Diavoli Rossi acquistano peso in attacco: la sfida a distanza con Retegui è lanciata. Per la cronaca, il bomber dell'Atalanta si gioca marcatore nei 90 minuti a 3.25 mentre un graffio di Big Rom agli Azzurri è proposto a 2.45.

Negli ultimi 4 precedenti si registrano tre vittorie azzurre più un pareggio. Un trend che, con l'aiuto del fattore campo, la nazionale di Domenico Tedesco proverà ad invertire. Su Cplay e Betsson l'1 è offerto a 2.42 con il 2 azzurro a 2.87 e la X a 3.35. Su Bet365 Belgio favorito ma a 2.40, l'Italia che vince a Bruxelles paga 2.80 mentre il pareggio è fissato a 3.30.

Il Belgio ha bisogno di vincere ma l'Italia può tenere botta e colpire. La combo X2+Multigol 1-4 è offerta da Cplay a 1.91, a 1.85 da Elabet ed Eurobet.