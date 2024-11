League B di Nations League, pronostico Grecia-Inghilterra: l'analisi del match

Grecia ad un passo dal conquistare il biglietto per la League A di Nations League . La nazionale ellenica vanta ben 12 punti nelle prime 4 gare disputate nel gruppo 2 della League B . Inghilterra seconda a quota 9, i " Tre Leoni " in questa edizione del torneo hanno fatto registrare 3 vittorie e 1 sconfitta.

Inglesi favoriti ma...

La Grecia di Ivan Jovanovic nelle precedenti due partite disputate in casa ha prima battuto la Finlandia per 3-0 e poi è riuscita a ripetersi anche nel match contro l'Irlanda (2-0). Anche gli inglesi in trasferta hanno realizzato 5 gol, al 2-0 ottenuto contro l'Irlanda ha fatto seguito il 3-1 centrato in Finlandia.

Alla Grecia basta un punto per festeggiare la promozione, all'Olympic Stadium di Atene il segno X è proposto su Cplay a 3.30 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 3.25. Quote alla mano è l'Inghilterra a partire con i favori del pronostico, il riscatto inglese dopo il 2-1 subìto a Londra (decisiva la doppietta del greco Vangelis Pavlidis) si gioca a circa 1.90 mentre il segno 1 è offerto mediamente a 4.50.

Come già successo nel match d'andata si può nuovamente valutare il Multigol 2-3 che raddoppia una qualsiasi puntata.