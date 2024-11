Pronostico Olanda-Ungheria, la combo risultato esatto+marcatore vale quota 50!

Poco più di un mese dopo lo scontro diretto andato in scena a Budapest, Olanda e Ungheria tornano a sfidarsi in quello che è un vero e proprio spareggio per accedere ai quarti di Nations League .

I numeri delle due nazionali

Le due nazionali sono appaiate a 5 punti, dietro l’imprendibile (e già qualificata) Germania. L’Olanda ha segnato cinque reti in più rispetto ai magiari, in parità invece il computo dei gol al passivo: 6 a testa.

Va detto però che l’Ungheria di Marco Rossi ha subìto 5 dei 6 gol totali nel solo incontro giocato contro la Germania. Nelle restanti tre partite ha subìto una sola rete, proprio per mano degli Oranje. Che, dal canto loro, hanno subìto gol in otto delle ultime dieci partite giocate. Un problema a cui Koeman deve evidentemente trovare soluzione. Con l’1-1 di Budapest l’Ungheria ha messo fine a una striscia di pesanti sconfitte negli scontri diretti con l’Olanda. Per i Tulipani, dopo l’esordio con manita alla Bosnia, sono arrivate tre partite consecutive senza successi (due pareggi più la sconfitta in casa della Germania). Ora non si può più sbagliare.

Comparazione quote: Over 2,5

I bookmaker sono convinti che al 90’ saranno Koopmeiners e compagni a festeggiare vittoria e qualificazione alla fase successiva del torneo. Il segno 1 vale 1.36 per Cplay e Planetwin, 1.35 per Snai. Il 2 dell'Ungheria oscilla tra il 7.20 di Eurobet all'8.50 di Sisal, passando per il 7.75 di Betsson.

L’Olanda vorrà chiudere i giochi davanti al pubblico di casa, l’Ungheria (che chiuderà contro la Germania, già qualificata ma pur sempre temibile) proverà ad approfittare delle occasioni concesse dalla difesa arancione. Potrebbe venir fuori un incontro divertente e con almeno tre reti totali. L’Over 2,5, ritenuto più probabile rispetto all’Under dai bookmaker, si gioca a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.53 invece su Bwin e BetFlag.

Per chi ritiene possibile che entrambe possano segnare, la combo formata dal Goal e dall’Over 2,5 è un’opzione offerta a 2.05.

Il possibile risultato esatto

Dopo aver valutato realistico uno scenario con almeno tre reti totali, si può provare a ipotizzare il possibile risultato esatto di Olanda-Ungheria. Partiamo da una curiosità statistica. Sono quasi due anni pieni, per la precisione dal 3 dicembre 2022 (si parla dei Mondiali in Qatar), che la nazionale arancione non vince una partita con lo score di 3-1. Tutto sommato, un simile risultato nella sfida contro gli uomini di Marco Rossi sembra poterci stare. Non è ovviamente la più semplice delle giocate, tanto che l’offerta dei bookmaker si attesta su quota 11. Per chi cerca moltiplicatori ancora più alti, ecco la soluzione “Segna Dumfries più+ 3-1 Olanda”: vale 50 volte la posta! Quota pari a 36 se l’Olanda vince 3-1 e nel tabellino marcatori finisce lo juventino Koopmeiners.