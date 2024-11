Nations League, pronostico e statistiche di Israele-Belgio

L'ultima giornata del gruppo 2 mette a confronto Israele e Belgio. I "Diavoli Rossi" allenati da Domenico Tedesco vanno a caccia di riscatto dopo aver conquistato un solo punto nelle precedenti 4 gare. Romelu Lukaku e compagni in trasferta vengono dal "2-2" ottenuto all'Olimpico di Roma mentre nella prima trasferta del torneo avevano perso per 2-0 in Francia.