Pronostici Nations League, Inghilterra-Irlanda: l'analisi del match

L'undici allenato da Lee Carsley si prepara a ritornare in League A nel match contro un Irlanda già certa di terminare il girone al terzo posto. L'Inghilterra nelle precedenti due gare disputate in casa ha prima battuto la Finlandia per 2-0 e poi è caduta per mano della Grecia per 2-1.

Numeri alla mano

Irlanda senza pareggi e con una vittoria (2-1 Finlandia) e una sconfitta (2-0 Grecia) in trasferta. Motivazioni alla mano sembra scontato il segno 1 al novantesimo. Il successo dei "Tre Leoni" è in lavagna solamente a 1.22 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 4.05.

L'Inghilterra nelle 5 partite giocate nel torneo ha sempre realizzato 2 o 3 gol. Su Cplay il Multigol Casa 2-3 raddoppia la posta in gioco mentre su Eurobet e Sisal paga rispettivamente 1.88 e 1.95.