Pronostici Nations League, quote e statistiche di Italia-Francia

Riflettori puntati sullo stadio Giuseppe Meazza di Milano per la sfida tra l' Italia e la Francia . La nazionale allenata da Luciano Spalletti è ad un passo dal terminare il suo girone al primo posto. Agli Azzurri , in virtù di una migliore differenza reti rispetto ai transalpini , può bastare anche una sconfitta di misura.

Italia imbattuta nelle prime 5 partite del torneo: girone aperto con il successo ottenuto proprio contro la Francia a Parigi per 3-1 e proseguito poi con altri 4 risultati utili consecutivi. Mateo Retegui e compagni hanno battuto per due volte Israele (2-1 in trasferta e 4-1 in casa) e conquistato 4 punti contro il Belgio (2-2 a Roma e 1-0 a Bruxelles).

Tre punti in meno per la Francia che dopo aver appunto perso con l'Italia ha fatto registrare 3 vittorie e 1 pareggio nelle successive 4 gare del torneo.

Goal in vista

Per le quote il confronto tra le due nazionali si preannuncia molto equilibrato. Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco paga mediamente 2.75 mentre il "2" è proposto a circa 2.55.

Entrambe le nazionali hanno le carte in regola per andare a segno, il Goal è offerto su Cplay a 1.83, su Goldbet a 1.75 e su Bet365 a 1.80.