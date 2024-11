Serbia-Danimarca, pronostico: per le quote tra Vlahovic ed Eriksen vince...

Serbia e Danimarca si affrontano a Leskovac in un autentico spareggio per accedere ai quarti di Nations League. Vlahovic e compagni hanno bisogno dei 3 punti per scavalcare gli scandinavi al secondo posto in classifica.

Serbia in gol? Ecco le quote

Match delicato per la Danimarca, che ha perso il doppio confronto con la Spagna e, a cavallo dei due incontri, pareggiato 2-2 con la Svizzera. A Copenaghen vinsero 2-0 Isaksen e compagni mentre quest'estate, agli Europei, Danimarca-Serbia finì senza reti. Due match dunque più combattuti che spettacolari, il che fa propendere i bookie per l'Under 2,5: a 1.60 per Cplay e Lottomatica, a 1.58 per Planetwin.

Come detto la Serbia deve giocare all'attacco per cercare la vittoria, l'ipotesi che Vlahovic e soci vadano a segno una o due volte è in lavagna a 1.60. La Danimarca non subisce più di due gol in un singolo incontro addirittura da marzo 2023: 2-3 in casa del Kazakistan.