Ungheria-Germania, pronostico Goal/NoGoal. E sul minuto primo gol...

Destino già scritto nel gruppo 3 anche per Germania e Ungheria. I tedeschi hanno il primo posto in cassaforte, sono 13 i punti conquistati in 5 partite e ben 17 i gol segnati (3 quelli subiti): una macchina da guerra. L'Ungheria di Marco Rossi dopo il poker incassato dall'Olanda non ha più speranze di centrare i quarti e dovrà giocare gli spareggi per non retrocedere in Lega B.