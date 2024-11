Brasile-Uruguay e Argentina-Perù: migliori quote e pronostico

In Sudamerica è tempo di qualificazioni per i prossimi Mondiali. Il match di cartello della 12ª giornata è Brasile-Uruguay. La Seleçao (5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) viene dal pari esterno in Venezuela, la Celeste ha battuto 3-2 in rimonta un cliente ostico come la Colombia. In casa dell’Uruguay il Brasile ha perso 2-0, delusione anche in Copa America per Danilo e compagni, sconfitti ai rigori dopo lo 0-0 dei 90 minuti. La vittoria del Brasile è ritenuta l’opzione più accreditata dagli esperti: si gioca a 1.65 su Cplay, a 1.62 su BetFlag e Sisal. Negli ultimi due precedenti è sempre uscito il No Goal, almeno una nazionale a secco è un’ipotesi offerta a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Bwin.