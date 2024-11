Boca Juniors-Union Santa Fe: quote e pronostico del match

Il programma della 23ª giornata del campionato argentino mette a confronto il Boca Juniors e l’Union Santa Fe. La squadra allenata da Fernando Gago in classifica conta 5 punti in meno dei biancorossi ma in casa è riuscita ad evitare la sconfitta in 9 match (6 vittorie e 3 pareggi) su 10.