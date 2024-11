Pronostico Fluminense-Fortaleza, posta in palio alta al Maracanã

Fluminense, un esito va per la maggiore

Cinque giornate al termine per coronare il sogno e fare la storia. Il primo impegno è in trasferta, a Rio de Janeiro, contro il Fluminense. Il club di Ganso e Felipe Melo sta lottando per salvarsi, di recente ha racimolato un solo punto in tre partite ma, come capita a molte squadre in Brasile, sa sfruttare il fattore campo. Quanto al Fortaleza, sarebbe primo se contassero solo i punti ottenuti in casa mentre fuori si registrano 5 successi, altrettanti pareggi e 6 sconfitte. Fluminense senza rivali in campionato in materia di Under 2,5: 23 uscite in 33 partite. Una sentenza, o quasi.

I bookmaker bancano a 1.50 un match con due reti al massimo, offerta che sale a 2.30 per l’Over 2,5. Da tenere d’occhio la combo 1X+Multigol 1-3.