Pronostici Ligue 1, Psg-Tolosa: l'analisi del match

Al “Parco dei Prinicipi” va in scena la sfida tra il Psg e il Tolosa. La squadra allenata da Luis Enrique in questa pima parte di stagione ha sempre conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico: 5 vittorie su 5 condite dalla bellezza di 17 reti realizzate e soltanto 4 subite. Nel dettaglio la capolista del campionato francese (29 punti su 33) ha battuto in rapida successione Montpellier (6-0), Brest (3-1), Rennes (3-1), Strasburgo (4-2) e Lens (1-0).