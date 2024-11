Napoli-Roma, precedenti e curiosità: ai giallorossi manca il "4"

La terza Roma di Ranieri inizia il suo percorso al " Maradona " contro il Napoli di Conte , capolista in Serie A . Un cliente ostico per i giallorossi che, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport , non vincono a Fuorigrotta addirittura dal 3 marzo 2018: 4-2 per i capitolini.

Che sfida tra Conte e Ranieri

Nel campionato in corso la Roma non ha ancora festeggiato i tre punti in trasferta: 4 pareggi e 2 sconfitte, con 5 soli gol segnati e 10 al passivo. Il Napoli è, dopo la Juventus, la squadra che ha subìto meno gol in campionato, 9, anche se 4 di questi i partenopei li hanno subìti nelle ultime due esibizioni, contro Atalanta (0-3) e Inter (1-1).

Interessante rilevare come la Roma, in questo campionato, non abbia ancora mai chiuso un match con quattro reti totali. Quattro gol che invece si sono visti nell'ultimo incrocio tra Napoli e Roma: 2-2 il 28 aprile di quest'anno.

Il "debutto" di Ranieri sulla panchina giallorossa potrebbe far pensare ad una sfida tattica e caratterizzata dalla reciproca prudenza, almeno nei primi 45 minuti. Per la cronaca, vale la pena segnalare che quattro delle ultime sei partite giocate dagli azzurri in Serie A sono terminate con un risultato di parità al riposo.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.