Pronostici Serie A, quote e statistiche di Verona-Inter

La 13ª giornata di Serie A si apre allo stadio " Bentegodi " di Verona . L' Hellas dopo aver perso per 3-1 sul campo della Fiorentina torna a giocare davanti al proprio pubblico. Gli scaligeri in casa con 10 reti all'attivo e 12 al passivo hanno fatto registrare 3 vittorie e 3 sconfitte.

L'Inter si presenta a Verona dopo aver pareggiato per 1-1 contro il Napoli. La squadra allenata da Simone Inzaghi non perde in campionato da 7 gare consecutive (5 successi e 2 pareggi). Il ruolino di marcia esterno dei nerazzurri parla in maniera molto chiara: ancora nessuna sconfitta, Lautaro Martinez e compagni con 10 reti realizzate e 5 subite vantano 3 vittorie e 2 pareggi.

Ancora nessun pareggio per l'Hellas

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dell'Inter. Il segno 2 su Cplay è in lavagna a 1.37 mentre su Planetwin e Snai paga 1.35. Il Verona è l'unica squadra a non aver ancora mai pareggiato in campionato: la "combo" X2+Multigol 2-4 regala un moltiplicatore pari a 1.58.