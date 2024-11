Serie A, quote e pronostico di Como-Fiorentina

Vola la Fiorentina di Raffaele Palladino . La compagine toscana grazie ai 22 punti conquistati nelle precedenti 8 giornate di campionato (7 vittorie e 1 pareggio) è posizionata con merito nella parte alta della classifica . Moise Kean e compagni dopo aver battuto il Verona al " Franchi " per 3-1 giocano in trasferta sul campo di un Como che non ha mai vinto nelle ultime 6 gare del torneo (2 pareggi e 4 sconfitte).

Sono 11 le reti messe a segno dalla Fiorentina lontano dai lidi amici, 11 gol che hanno permesso alla "Viola" di evitare la sconfitta in 5 occasioni (3 successi e 2 pareggi) su 6.

Il ruolino di marcia interno del Como invece recita 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. La compagine allenata da Cesc Fabregas davanti al proprio pubblico ha sempre realizzato almeno un gol al novantesimo: 7 le reti complessive segnate, 10 quelle subite.

Toscani in gran forma

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della formazione ospite, il segno 2 è proposto mediamente a 2.35 mentre l'1 è in lavagna a circa 3.25. La Fiorentina in trasferta è reduce da un doppio 1-0 ottenuto prima contro il Genoa e poi contro il Torino. Riuscirà la "Viola" a spingersi oltre? L'Over 1,5 Ospite è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 2.30.