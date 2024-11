Pronostici Premier League, quote e statistiche di Southampton-Liverpool

Il Liverpool con 28 punti conquistati in 11 partite si trova al comando della classifica della Premier League . I " Reds ", reduci dal "2-0" ottenuto ad Anfield contro l' Aston Villa , si apprestano a giocare in trasferta sul campo del Southampton .

I "Saints" dal canto loro invece sono ultimi e con 7 reti segnate e ben 21 subite hanno fatto registrare soltanto 1 vittoria, 1 pareggio e ben 9 sconfitte.

Liverpool ancora imbattuto in trasferta, Salah e compagni prima di pareggiare per 2-2 contro l'Arsenal avevano sempre conquistato i tre punti nelle precedenti 4 trasferte del torneo.

Semaforo verde per i "Reds"

Per le quote la compagine allenata da Arne Slot ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia del Southampton. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 1.27, stessa quota anche su Snai e Bet365.

Per alzare il coefficiente di difficoltà si possono provare sia il Multigol Ospite 2-4 che la "combo" che lega il segno 2 all'Over 2,5.