Pronostico Empoli-Udinese, chi vince è un rebus per i bookmaker

La salvezza prima di tutto. Empoli e Udinese si sfidano lunedì (ore 18.30) al Castellani per fare un bel passo avanti in classifica e, chissà, cominciare ad alzare l'asticella delle ambizioni.

Occhio al "doppio zero" dei toscani

La squadra di D'Aversa si è sbloccata battendo 1-0 il Como, in precedenza in casa aveva collezionato tre pareggi e due ko (contro Napoli e Inter), segnando un solo gol e subendone quattro. Con numeri che tendono al ribasso, le statistiche individuano un primo "zero": niente Over 3,5 per l'Empoli. Il secondo? I toscani sono rimasti gli unici a non aver ancora fatto registrare il parziale/finale 1/1.

L'Udinese sa di dover migliorare il suo score esterno: lontano dal Bluenergy Stadium ha ottenuto solo 4 punti quando in classifica Thauvin e compagni ne hanno 16. Un solo pareggio per i friulani, al debutto col Bologna, poi 5 vittorie e 6 ko. Per loro, al pari dell'Empoli, ancora nessuna somma gol 4 in questo campionato.

Il match per i bookmaker è aperto a qualsiasi risultato: basti pensare che il pareggio si trova a 2.90 sulla lavagna Cplay mentre scende a 2.80 su Sisal e a 2.75 su BetFlag. Nel contesto di un incontro equilibrato, è da considerare l'opzione "X 1° tempo o X finale" a 1.55.