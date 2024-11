Pronostico Venezia-Lecce, Giampaolo debutta contro Di Francesco: le quote

Giornata di Serie A che si chiude al Penzo con la sfida salvezza tra Venezia e Lecce . I salentini ripartono con Giampaolo in panchina, nel tentativo di migliorare il magro bottino esterno (un solo punto in sei trasferte) e di trovare i primi gol lontano dal Via del Mare. Il Venezia di Di Francesco in casa ha battuto Genoa e Udinese , poi ha perso tre volte.

Comparazione quote: Multigol Ospite 1-2

I lagunari hanno incassato almeno due gol in otto delle dodici partite fin qui giocate. Sono in totale 21 le reti subìte, lo stesso quantitativo del Lecce, squadra che "eccelle" in campionato per il numero di "No Goal" collezionati: ben 10 in 12 partite.

Quasi un obbligo per i salentini sbloccarsi in trasferta, contro un Venezia che ha centrato il clean sheet solo con Fiorentina e Genoa. Una giocata possibile è il Multigol Ospite 1-2: a 1.65 su Cplay, a 1.61 su William Hill e a 1.60 su Elabet.

Dopo la tripletta segnata con la maglia del Montenegro, contro la Turchia di Montella, Nikola Krstovic vuole segnare gol pesanti anche per far respirare il suo Lecce. Un sigillo dell'attaccante è offerto a 3.50 da Cplay e Begamestar, a 2.75 da Lottomatica e Goldbet.