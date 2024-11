La Ternana di Ignazio Abate vuole sbancare il "Cabassi": quote e pronostico

Uno dei posticipi della 16ª giornata del girone B di Serie C è Carpi-Ternana. Un match tutto da seguire quello tra gli uomini di Serpini , ancora imbattuti in casa, e quelli di Ignazio Abate che dopo aver perso al debutto contro il Pescara non hanno più steccato: 9 vittorie e 5 pareggi.

Ternana favorita

I numeri degli umbri certificano le loro ambizioni promozione: 33 gol fatti e 8 subìti. Va detto però che solo 8 gol Cicerelli e soci li hanno realizzati in trasferta, dove lo score è comunque ragguardevole: 4 successi e 3 pareggi. Il Carpi come detto non ha ancora perso al Cabassi: tre vittorie e quattro pareggi ma contro Campobasso (0-0 casalingo) e Gubbio (ko esterno per 1-0) sono mancati i gol.

Contro una squadra di rango come la Ternana, il Carpi dovrà raddoppiare energie e concentrazione. Per i bookie, però, gli umbri restano i grandi favoriti per la vittoria: il 2 vale 1.54 per Cplay, 1.52 per BetFlag e 1.50 per Eurobet. L'1 del Carpi vale mediamente 5.50, la X invece 3.80.

Ternana imbattuta e massimo tre reti totali? La combo X2+Under 3,5 è reperibile intorno all'1.50.