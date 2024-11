Pronostico Newcastle-West Ham, per i bookie Tonali batte Paquetà

Newcastle favorito, tra Under e Over...

Nottingham Forest che invece il Newcastle ha battuto (3-1) nell'ultimo match prima della sosta. Per la prima volta in questo campionato i Magpies hanno segnato più di due reti in campionato, del resto il confronto con la scorsa stagione parla chiaro. Lo scorso anno, a questo punto del torneo, il Newcastle aveva segnato 27 reti contro le 13 attuali. Confermati invece gli 11 gol al passivo, che caratterizza la difesa di Eddie Howe come una delle meno battute del campionato.

Secondo i bookmaker la sfida tra Tonali e Paquetà la vincerà il primo: segno 1 Newcastle a 1.50 su Cplay, Lottomatica e Planetwin, il pareggio vale 4.25 per Goldbet, BetFlag e Sisal mentre il 2 del West Ham (un solo successo negli ultimi 10 precedenti col Newcastle) paga 6 volte la posta su Bet365, William Hill e Planetwin.

Nelle cinque partite di campionato disputate in casa, il Newcastle ha fatto registrare l'Under 2,5 in ben quattro occasioni. Secondo gli operatori tuttavia l'Over 2,5 è più probabile: quota 1.53 su Cplay e Begamestar, 1.52 su Sisal. L'Under 2,5 vale 2.40 su Sisal, 2.33 su Zona Gioco e 2.25 su Bwin.