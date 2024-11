Pronostico Tottenham-Roma, Kulusevski e compagni sulla strada di Ranieri

Il quinto impegno della Roma in Europa League è un vero e proprio scoglio. Claudio Ranieri torna in Inghilterra per sfidare il Tottenham , che resta (per le quote) la squadra favorita per la vittoria finale a dispetto del ko rimediato nell’ultimo match contro il Galatasaray .

Comparazione quote: Multigol 3-5

In precedenza gli Spurs avevano vinto tre partite su tre. Un solo successo all’attivo per i giallorossi (3 gol fatti e altrettanti subìti), che in Europa hanno messo a referto un “poker” di Under 2,5. Il Tottenham è squadra temibile e imprevedibile: ha schiantato il Manchester City, vero, ma (sempre in Premier League) ha anche abbassato la testa di fronte a squadre modeste come Crystal Palace e Ipswich.

Gli Spurs in stagione hanno pareggiato solo all’esordio, con il Leicester, poi undici vittorie e sei sconfitte. Nelle loro ultime 14 partite, tra campionato e coppe, i londinesi hanno fatto registrare l’Over 2,5 in ben dodici occasioni. Almeno tre reti totali sono offerte a mediamente a 1.45, il Multigol 3-5 vale 1.80 per Cplay, 1.82 per Sisal e 1.77 per Eurobet.