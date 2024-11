Dortmund-Bayern, chi vince? Un big match nel segno del "6"

Quote, precedenti e pronostico

Tante sono le vittorie ottenute dal Borussia in casa: 6 su 6. Sei sono anche i gol incassati dal Dortmund in casa e quelli subìti dal Bayern in trasferta. Le statistiche del Dortmund mettono in risalto una striscia di 9 Over 2,5 di fila. Il Bayern di Kompany invece si fa notare per una serie di 5 No Goal di fila (zero gol al passivo nel periodo per i bavaresi).

L'ultimo precedente dello scorso anno vide prevalere il Dortmund per 2-0, un Under 2,5 che ha messo fine a una serie di ben 9 Over 3,5 consecutivi negli scontri diretti con il Bayern. Per chi crede che il match possa terminare ancora con massimo due reti totali, Cplay banca l'Under 2,5 a 2.87, identica l'offerta di Betsson con Zona Gioco che si ferma a 2.83.

Con il Dortmund in campo il segno 2 al 90', in casa e in trasferta, non si è ancora visto. Per Cplay il 2 vale 1.68, 1.65 invece per Bwin, Snai ed Eurobet.