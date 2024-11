Pronostici Serie A, quote e statistiche di Fiorentina-Inter

Allo stadio " Artemio Franchi " di Firenze va in scena il confronto tra la Fiorentina e l' Inter . La " Viola " di Raffaele Palladino sta attraversando un periodo di forma straordinario: Moise Kean e compagni nelle precedenti 9 giornate di campionato hanno fatto registrare la bellezza di 8 vittorie e 1 pareggio.

I nerazzurri di Simone Inzaghi non se la passano di certo peggio: in Serie A con 6 successi e 2 pareggi nelle ultime 8 gare non perdono dal lontano 22 settembre.

Entrambe le squadre in questo avvio di stagione hanno dimostrato un buon feeling con il gol. La Fiorentina al momento ha trafitto il portiere avversario per 27 volte mentre l'Inter vanta ben 31 reti all'attivo.

Entrambe a segno

Per le quote è l'Inter a partire con i favori del pronostico, il "2" al novantesimo si gioca mediamente a 2.05 mentre il segno 1 moltiplica una qualsiasi puntata per circa 3.70.

Entrambe le compagini hanno tutte le carte in regola per andare a segno, il Goal su Cplay paga 1.66 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.60.