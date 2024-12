Girone C di Serie C, Avellino batte Monopoli? Il parere dei bookmaker

Sfida ad alta quota allo stadio “Veneziani” dove si affrontano Monopoli e Avellino. La squadra di casa ha perso solo due volte in sedici giornate e con otto reti al passivo vanta la miglior difesa del girone C di Serie C. L’Avellino ha 25 punti in classifica, 3 in meno rispetto al Monopoli, che porta piuttosto bene agli irpini: per loro tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro precedenti e zero gol subiti.