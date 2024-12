Pronostico Maiorca-Barcellona, Flick cerca tre punti per scacciare la crisi

Non erano extraterrestri prima, non sono diventati "scarsi" adesso che vengono da tre partite senza vittorie (un pareggio e due sconfitte). Sono i giocatori del Barcellona, che martedì sera fanno visita all'ostico Maiorca in un match del 19 turno di Liga anticipato per via degli impegni delle due formazioni in Supercoppa di Spagna.

Difesa contro attacco

Il Maiorca è ben messo in classifica e vuole affondare le radici in zona Europa: finora ha vinto 7 partite su 15 facendo leva soprattutto su una difesa arcigna.

Servirà il Barcellona in modalità "tritacarne" di qualche settimana fa, insomma, per avere la meglio sugli avversari, battuti in 14 degli ultimi 16 scontri diretti (2 pareggi completano il quadro).

La quota prevista per il 2 del Barcellona è di per sé discreta: 1.55 su Cplay e Begamestar, 1.52 su Eurobet e Sisal. L'offerta sale optando per il successo degli uomini di Arrasate: si va dal 5.50 di Bwin fino al 6.50 di Bet365, passando per 6 di William Hill.

In casa del Maiorca finora hanno vinto solo Villarreal e Atletico Madrid, sempre di misura. Interessante l'opzione "Barcellona vince con 1 o 2 gol di scarto" a quota 2.00.