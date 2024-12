Cosa giocare in Bournemouth-Tottenham? I bookie hanno una certezza

Il Tottenham per non perdere contatto dal quarto posto, il Bournemouth per castigare un'altra big dopo aver già punito City e Arsenal. Al Vitality Stadium le emozioni non dovrebbero mancare, anche vista la sfida nella sfida tra l'ex romanista Kluivert (tripletta al Wolverhampton nell'ultima giornata) e l'ex... Bournemouth Solanke (al netto di qualche piccolo dubbio sulla sua presenza).