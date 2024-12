Pronostici Coppa Italia, le quote di Fiorentina-Empoli

La squadra allenata da Raffaele Palladino non ha mai perso nelle prime 9 gare ufficiali disputate al “Franchi”. Nel dettaglio la “Viola” con 22 reti all’attivo e 11 al passivo ha fatto registrare esattamente 6 vittorie (nelle ultime 6) e 3 pareggi.

Empoli altalenante in trasferta, i ragazzi di Roberto D’Aversa dopo aver collezionato 3 successi e 2 pareggi nelle prime 5 gare esterne della stagione hanno fatto registrare solamente 2 pareggi e 2 sconfitte nelle successive 4 trasferte.

Subito in vantanggio

Quote alla mano non sembrano esserci dubbi su chi passerà al turno successivo, il segno 1 su Cplay è in lavagna a 1.45 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.43. Da segnalare che la Fiorentina nelle precedenti 7 gare casalinghe ha sempre realizzato almeno due reti. Da provare la “combo” che lega l’Over 1,5 Casa all’Under 1,5 Ospite. Intriga l’1 primo tempo che raddoppia mediamente una qualsiasi puntata.