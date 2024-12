Scudetto Atalanta e Roma retrocessa in Serie B: ecco quanto vale per i bookie

Se la corsa Scudetto scatena i bookmaker, non è da meno la lotta per non retrocedere. Secondo gli allibratori un posto in B è del Venezia, visto in cadetteria a bassissima quota: 1.25. Ma non è l'unica veneta a rischiare, tanto che la retrocessione del Verona figura al doppio della posta. Monza, Lecce e Genoa sono altre Serie candidate per i bookie a lasciare la massima serie, con quote che oscillano tra 2.25 e 2.50.

La delicata situazione di classifica della sponda giallorossa della Capitale fa sì che sia reperibile anche il mercato "Roma retrocessa Sì". La quota è alta, pari a 33 volte l'investimento, il tutto alla "vigilia" di un Roma-Lecce da brividi... Finita qui? No, perché i bookie mancano anche la Roma ultima in classifica! I giallorossi in coda alla graduatoria a fine maggio vale fino a 100 volte la giocata!