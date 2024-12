Napoli-Lazio atto secondo, tra passato e presente: per loro poco "X Factor"

Un, due, tre, Noslin . L'alfiere di Baroni è stato il mattatore di Lazio-Napoli di Coppa Italia: 3-1 biancoceleste a spese di una squadra, quella partenopea, rivoluzionata (forse troppo) da Conte . Capitolo chiuso, domenica sera va in scena il secondo "round" in campionato. Stavolta si gioca al " Maradona ", quando i punti peseranno per lo Scudetto. E, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport , la storia offre una garanzia: lo spettacolo .

A proposito di X Factor

28 novembre 2021, Napoli-Lazio 4-0. Da lì in poi, di vittorie partenopee a Fuorigrotta non si hanno più tracce. Ma il ritardo ancor più clamoroso fa capo al pareggio per 0-0: non si vede, sempre in Campania, da novembre 2011. Oltre 13 anni. Come dire: quando si trovano di fronte, Napoli e Lazio non giocano per il punticino. L'X Factor è prerogativa di altri: niente X in questo campionato per il Napoli al Maradona (sei vittorie e un ko, con l'Atalanta), niente X per i biancocelesti in trasferta (tre successi e quattro sconfitte). Di più: ben dieci degli ultimi quindici confronti tra Napoli e Lazio hanno regalato almeno tre reti complessive. Le partite "bloccate" sono decisamente altre...





Curiosità e... diversità

Antonio Conte ha già sperimentato in Coppa Italia di che pasta sia fatta la Lazio. I capitolini possono vantare il terzo miglior attacco del campionato e, sempre in Serie A, sono secondi solo all'Atalanta in fatto di "Tiri". Più concreto il Napoli, più spettacolare la Lazio. Non è un'opinione: 11 volte su 14 è capitato che, con il Napoli in campo, almeno una squadra sia rimasta a secco di gol. I biancocelesti, invece, si fanno notare per una ricca collezione di gare chiuse con almeno tre gol totali (12) e almeno una rete per parte (10).

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.