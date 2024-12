Juve-Bologna, sarà il Cambiaso-day? Gatti e la giocata da quota 100!

Stop & Go. La Juve vuole rimettersi in marcia contro il Bologna dopo i pareggi contro Milan e Lecce . Ironia della sorte, sulla strada dei bianconeri ci sono i rossoblù del miracolo di Thiago Motta la scorsa stagione. In quattro degli ultimi cinque precedenti tra le due formazioni non ci sono stati vincitori nè vinti. Poco probabile, secondo gli operatori , un risultato di parità allo Stadium: vale 3.65 per Cplay e Begamestar , 3.60 per Eurobet e Snai . Che la Juve possa segnare nei primi 45 minuti di gioco (missione mancata contro Milan e Lecce) vale una quota di 1.84, il Multigol Casa 2-4 (bianconeri in gol da due a quattro volte) è a 2. In questo campionato il Bologna ha perso due volte, contro Lazio e Napoli, per 3-0. L'ipotesi che la Juve possa affermarsi con 1 o 2 gol di scarto paga 1.96, l'offerta sale a 10 per la suggestione “Juve vincente con 3 gol di scarto” .

Cambiaso gol e assist: quanto vale per i bookie

Gol e cartellino giallo contro il Lecce, è sempre tra i migliori in campo nelle fila della Juventus, è un ex rossoblù: non c'è davvero pericolo che, nella sfida contro la sua ex squadra, Andrea Cambiaso possa passare inosservato. Di certo non è trascurato dai bookmaker, che bancano a 18 l'ipotesi "Gol e cartellino" per l'esterno bianconero. E se la giornata di Cambiaso fosse ancor più produttiva, con rete più assist a referto? Per chi crede in questa "combo", l'offerta dei bookie è davvero importante: si parla di ben 40 volte la posta!

Gatti fa 100... o 160: ecco in che modo

Lo scorso anno le zampate di Gatti sono state decisive in diverse occasioni per la Vecchia Signora. Il difensore, si sa, non disdegna proporsi in area avversaria ma quest'anno non è ancora andato a segno. Il suo è un nome da tenere in caldo per provare a piazzare la giocata della domenica (anche se è sabato poco importa). In che modo? Gatti primo marcatore più 2-0 Juventus per chi punta ad un moltiplicatore da 100 volte la posta. Tenendo la prima opzione e, invece, abbinandoci il 3-0 pro Juve la quota schizza a 160.