Roma-Lecce, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Sfida delicata all'Olimpico tra Roma e Lecce , entrambe appaiate a 13 punti in classifica (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte a testa). Per i capitolini c'è l'urgenza di vincere (ma anche maggior pressione sulle spalle) dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce con Giampaolo ha conquistato 4 punti ma resta il neo dei soli 7 gol realizzati: i salentini hanno il peggior attacco del campionato .

Roma-Lecce, le migliori quote

Solo contro il Parma, peraltro al Via del Mare, il Lecce ha segnato più di un gol. La Roma è andata a segno 14 volte in questo campionato, decisamente meglio ha fatto negli ultimi 10 incontri casalinghi con i salentini: sempre minimo due, massimo quattro gol realizzati.

L'ipotesi che la Roma segni almeno due reti (Over 1,5 Casa) è a 1.71 su Cplay e Begamestar, a 1.67 invece su Eurobet. Interessante la quota prevista per l'1 primo tempo: a 2.10 per Cplay e Sisal, a 2.05 per William Hill. L'ultima volta che Dybala e soci sono andati in vantaggio al riposo risale al 31 ottobre, Roma-Torino 1-0 proprio con gol della Joya.