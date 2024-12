Come finisce Monza-Udinese? Le quote del match tra Nesta e Runjaic

Monza, zero vittorie in casa

Il Monza deve ancora vincere all'U-Power Stadium, dove ha fatto registrare tre pareggi e quattro sconfitte (cinque gol realizzati, nove subìti). Con riferimento alle principali classi di esito, sia i brianzoli (in misura maggiore) che i friulani condividono il feeling con l'Under 2,5 mentre il computo relativo alle uscite di "Goal" e No Goal" è in perfetta parità: 7 a testa, per Monza e Udinese.

Vista l'incertezza si potrebbe definire "da tripla" un match del genere. I bookie infatti non vedono favoriti: l'1 del Monza vale 2.70 per Cplay e Begamestar, 2.65 per Eurobet; la vittoria dell'Udinese paga 2.85 su Goldbet, Lottomatica e BetFlag. Scelta dunque difficile, meglio guardare altrove.

Il Monza che segna uno o due gol (Multigol Casa 1-2) paga 1.64 e chissà che non possa essere la squadra di Nesta a sbloccare l'incontro (ipotesi a 2.10). L'ultima volta è successo contro il Verona, nella sfida coincisa con l'unica vittoria in questo campionato da parte di Djuric e compagni.