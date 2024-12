Pronostico Milan-Stella Rossa, Goal o No Goal? Cosa dicono le quote

Il 5-1 inflitto dalla Stella Rossa allo Stoccarda non può impensierire il Milan di Fonseca . La squadra serba, già battuta 4-0 al Meazza dall' Inter , ha infatti perso le precedenti quattro partite, incassando in totale 17 gol.

Il Milan segna almeno tre gol? Quota interessante

Il Milan ha messo a segno tre reti esatte contro Slovan Bratislava, Real Madrid e Bruges ma deve ancora chiudere un match con la porta inviolata in questa fase del torneo. Il Milan riuscirà a vincere "a zero" l'incontro? Limitando la scelta all'opzione No Goal, l'offerta di Cplay e Goldbet è pari a 1.80, a 1.75 per Bwin.

Vista la difesa dei serbi, si può prendere in considerazione l'Over 2,5 Casa, ovvero Milan che segna tre o più gol. Per questo tipo di opzione, l'offerta dei bookmaker è di 1.95.

Probabile, sempre secondo gli operatori, che il Diavolo realizzi da due a quattro reti: un'eventualità proposta a 1.50.