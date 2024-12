Pronostici Champions League, quote e statistiche di Dortmund-Barcellona

Dopo le prime 5 giornate di Champions League Dortmund e Barcellona sono entrambe appaiate a quota 12 punti in classifica. La compagine tedesca nelle prime due gare interne del torneo ha prima battuto il Celtic per 7-1 e poi lo Sturm Graz per 1-0 mentre i blaugrana in trasferta vantano una sconfitta per 2-1 contro il Monaco e una vittoria per 5-2 sul campo della Stella Rossa.