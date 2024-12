Roma-Braga, quote e pronostico: si punta sui segnati dai giallorossi

Dopo aver battuto il Lecce in campionato, la Roma di Ranieri cerca conferme in Europa League . Si gioca di nuovo all’Olimpico e non è una buona notizia per il Braga , che nelle due trasferte giocate ha pareggiato con l’Elfsborg e perso nettamente contro l’Olympiakos.

Roma favorita

Numeri “ripetitivi” in fatto di gol fatti e subìti: 5 per parte sponda Roma, 7 invece per il Braga, che in campionato è reduce da un deludente 2-2 con l’Estoril che lascia Bruma e compagni a meno nove dalla vetta, occupata dallo Sporting Lisbona. Bookie concordi nell’assegnare alla Roma i galloni di squadra favorita per la vittoria dell’incontro. Il segno 1 giallorosso si gioca a 1.70 su Cplay, Begamestar e Bet365, l’offerta per il 2 sale fino a 4.85 su Betsson, mentre vale 4.75 per BetFlag e Snai.

La Roma vista contro il Tottenham e contro il Lecce sembra essersi sbloccata ed è da valutare, quindi, la possibilità che riesca ad andare a segno da due a quattro volte. Il Multigol Casa 2-4 è un’opzione reperibile a 1.90 mentre il più generico Over 1,5 Casa è proposto a 1.80.